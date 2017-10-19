Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 107.895,81 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,91 ve 969,42 puan artarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 107.895,81 puandan girdi. Toplam işlem hacminin 2 milyar lira düzeyinde gerçekleştiği günün ilk yarısında, bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi de yüzde 1,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,40 ile iletişim oldu.



BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın, hızlı bir şekilde yükselerek 108.059,47 puan ile 18 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve açıklanmaya devam şirket bilançoları ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin takip edileceğini ifade etti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.500 üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini koruyacağını kaydeden analistler, 108.300 seviyesinin direnç, 105.500 puanın ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.