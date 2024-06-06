Borsa ve kripto kazançlarına ne oluyor?

Borsa ve kripto paralardan kazanca dayalı gelir vergisi alınmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sadece çok sınırlı bir işlem vergisini gündeme aldı. Ekonomistler ise milyar dolarların çıktığı bu alanlardan vergi alınması gerektiği görüşünde.



Borsa ve kripto paralar kazanç vergisinden muaf olacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde." dedi.



Bakan Şimşek, "Kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.



Ekonomistlere göre, milyar dolarlarlık işlemin yapıldığı bu alanlardan vergi alınmalı.



Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, partisinin izleyeceği politikayı anlattı.

- Biz iktidara geldiğimizde kripto paralar gibi hiçbir ekonomik değeri olmayan kumar masasından farkı olmayan şans bahis oyunlarını ortadan kaldıracağız.