Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi?

Bir dönem çokça tartışılan borsa ve kripto para vergisine ilişkin hükümet son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konunun gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Bloomberg'e konuşan Yılmaz, “Borsa vergisi gündemimizde yok. Bir dönem tartışıldı ve gündemimizden düşmüş oldu” dedi. Yılmaz, kripto vergisinin de gündemlerinde olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, gelecek süreçte vergideki istisna ve muafiyetleri mümkün olduğunca daraltmak istediklerini belirterek "Bundan sonra genel vergi oranlarında, kanuni vergi oranlarında çok değişiklik beklememek gerekir" dedi.

Swap kanalları ve borsada açığa satış yasağı

Yılmazi Londra'yla swap kanallarının tekrar açılması konusundaki çalışmalara ilişkin açıklamasında, sürecin ilgili birimler tarafından değerlendirildiğini belirtti. Yılmaz, şöyle devam etti:

- Tabii ki zamanı gelince, şartlar oluşunca bunlar kaldırılacaktır. Ancak burada finansal istikrarımızı çok önemli görüyoruz ve ihtiyatlı bir yaklaşım sergileniyor. Yani bize zarar vermeyecek bir zamanlamayla bu çalışmaların tamamlanacağını düşünüyorum.

Yılmaz, borsada açığa satış yasağının kaldırılması konusunda “Finansal İstikrar Komitesi başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bunların etki değerlendirmelerini yapıyorlardır. Bunlar, yeri zamanı geldiğinde karar verilecek hususlar” dedi.