Borsa yeniden yükselişte: Yatırımcının gözü büyüme verilerinde

İstanbul’da işlem gören hisse senetleri yeni güne hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 8,32 puan artışla 9.426,84 puana çıktı. Bu, yüzde 0,09’luk bir değer artışına işaret ediyor.

Dün ise satış baskısının etkili olduğu piyasada, endeks günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 9.418,52 puandan kapatmıştı.

BANKA HİSSELERİ DÜŞTÜ, FAKTORİNG YÜKSELİŞTE ÖNE ÇIKTI

Açılışta sektör endeksleri arasında ayrışma dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 oranında değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 artış gösterdi. Günün en çok kazandıran sektörü ise yüzde 3,35’lik yükselişle finansal kiralama ve faktoring oldu. En fazla değer kaybeden sektör ise bankacılık oldu.

Analistler, dünya genelinde piyasaların yön arayışında olduğunu belirtiyor. ABD'de faiz indirimlerine yönelik beklentilerle birlikte parasal gevşeme sürecine dair netlik kazanılamaması, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

Bugün açıklanacak olan ABD büyüme verisi, yatırımcılar açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Piyasa aktörleri, bu verilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik ipuçları taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetleri ile haftalık para ve banka istatistikleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Bu verilerin, piyasanın yönü üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.