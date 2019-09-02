Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.624,42 puan artışla 98.342,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 19,20 puan ve yüzde 0,02 artarak 96.737,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.104,46 puan ve yüzde 1,14 yükselişle 97.822,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.737,68 puanı, en yüksek 98.630,83 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 değer kazanarak 98.342,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,79, sanayi endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 2,77, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.264,63 puan ve yüzde 1,89 artarak 122.136,30 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 297'si prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.526,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.526,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 azalışla 284 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8004 lira, satışta 5,8236 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8099 lira, satışta 5,8332 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 16,27'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0966, sterlin/dolar paritesi 1,2061, dolar/yen paritesi de 106,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,10 dolardan işlem görüyor.