Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.174,14 puan artışla 116.592,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 11,28 puan ve yüzde 0,01 artarak 114.429,64 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 422,14 puan ve yüzde 0,37 değer kaybederek 113.996,22 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 113.705,83 puanı, en yüksek 116.630,19 puanı gören endeks, günü yüzde 1,90 artışla 116.592,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,19, sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 1,86 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.906,40 puan ve yüzde 2,08 artarak 142.799,87 puandan kapandı. İşlem gören 508 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 126'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Vestel Elektronik, Kardemir (D) ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.335,73 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.335,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 164 bin 330 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8116 lira, satışta 3,8269 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8124 lira, satışta 3,8276 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,53'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 825 milyon 676 bin 468,01 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 21 milyon 897 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2225, sterlin/dolar paritesi 1,3808, dolar/yen paritesi de 110,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,18 dolardan işlem görüyor.