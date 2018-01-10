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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 7,86 8,31 -5,42 Türk Hava Yolları 15,25 16,10 -5,28 İhlas Gayrimenkul 1,94 2,03 -4,43 Yataş 26,60 27,72 -4,04 Migros Ticaret 25,72 26,80 -4,03 Koza Madencilik 6,27 6,50 -3,54 Netaş Telekom. 15,64 16,18 -3,34 Sasa Polyester 12,26 12,68 -3,31 Bagfaş 10,35 10,67 -3,00 Gözde Girişim 5,21 5,37 -2,98 Arçelik 20,66 21,28 -2,91 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,70 3,81 -2,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,45 5,61 -2,85 TAV Havalimanları 21,50 22,12 -2,80 Anel Elektrik 3,68 3,78 -2,65 Park Elek.Madencilik 4,09 4,20 -2,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50 Doğuş Otomotiv 8,61 8,83 -2,49 Turcas Petrol 2,45 2,51 -2,39 Deva Holding 4,50 4,61 -2,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Kaynak: AA
Etiketler; #BIST Şirketleri #BIST 100 #Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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