Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 2,04 1,93 5,70 Odaş Elektrik 6,97 6,72 3,72 Aksa Enerji 4,58 4,42 3,62 Brisa 7,87 7,60 3,55 Banvit 23,20 22,50 3,11 Afyon Çimento 7,98 7,81 2,18 Bera Holding 6,42 6,29 2,07 Vakıflar Bankası 6,73 6,61 1,82 Çemtaş 4,41 4,35 1,38 Tümosan Motor ve Traktör 7,80 7,70 1,30 Sinpaş GMYO 0,79 0,78 1,28 Tofaş Oto. Fab. 32,64 32,26 1,18 Aksa 13,82 13,66 1,17 Emlak Konut GMYO 2,75 2,72 1,10 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 54,00 53,50 0,93 Şişe Cam 4,92 4,88 0,82 Galatasaray Sportif 6,51 6,46 0,77 Vakıf GMYO 2,68 2,66 0,75 Trakya Cam 4,82 4,79 0,63 Kipa Ticaret 2,57 2,56 0,39



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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