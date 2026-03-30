Borsa'da en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde -0.42 değer kaybederek 12.644.79 puandan kapattı

Toygu Ökçün
Yayınlanma:
Haftanın ilk işlem gününde, BIST 100 günü yüzde 0.42 düşüşle 12.644.79 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12.777,83 puanı, en düşük 12.622,55 puanı gördü. 

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (8.807.478.154 TL), THYAO (8.485.292.450 TL), AKBNK (6.149.705.448 TL) oldu.

İŞTE DEĞERİ EN ÇOK ATRAN VE AZALAN HİSSELER

En çok değer kazanan hisseler KLRHO, EMPAE, MIATK oldu.

Değeri en çok azalan hisseler ise BIGTK, KLSYN, LXGYO olarak sıralandı.

SEKTÖREL BAZDA YÜKSELİŞLER VE DÜŞÜŞLER

Diğer yandan sektörel bazda bilişim, elektrik, kimya petrol plastik sektörleri yükselirken, metal eşya makina, gayrimenkul, ulaştırma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.700 ve 12.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

