Borsada en çok kazandıran hisseler belli oldu
Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyrin hakim olduğu haftada BIST 100 endeksi, yüzde 8,79 değer kazanarak 14.073,79 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Peki en çok kazandıran hisseler hangileri oldu?
Yayınlanma: Güncellenme:
Haftalık bazda yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisseler ve değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:
RALYH: %30,40
GLRMK: %27,59
KONTR: %24,58
Aynı dönemde satış baskısıyla karşılaşarak en fazla değer kaybeden hisse ise yüzde 27,25 düşüşle EFOR oldu. Bu hisseyi yüzde 16,13 kayıpla DAPGM ve yüzde 9,93 düşüşle KLRHO takip etti.
Piyasa Değerinde Zirve: ASELSAN
Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri sıralamasında ASELSAN, 1 trilyon 617 milyar 160 milyon liralık piyasa değeriyle ilk sıradaki yerini korudu. Listenin devamında 613 milyar 200 milyon liralık değeriyle Enka İnşaat ve 589 milyar 680 milyon liralık değeriyle Garanti BBVA yer aldı.