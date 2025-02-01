Borsada en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok yükselen, %11,45 artışla Europower Enerji oldu. İşte borsada en çok yükselen ve düşen hisseler...

Mert Sagit Mert Sagit
Borsada en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri?
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %0,99 düşüşle 10.004,38 puandan tamamladı. Hafta içinde endeks, en düşük 9.962,56 ve en yüksek 10.180,41 puanı gördü.

Bu dönemde mali endeks %2,89 azalarak 11.768,79 puana gerilerken, hizmetler endeksi %1,06 artışla 10.025,43 puana yükseldi. Sanayi endeksi %2,91 düşüşle 12.646,17 puana inerken, teknoloji endeksi %0,52 değer kazanarak 15.230,78 puana ulaştı.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSESİ: EUROPOWER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok kazandıran, %11,45 artışla Europower Enerji oldu. Onu, %11,18 ile Halkbank ve %10,90 ile Smart Güneş Enerjisi takip etti.

EN ÇOK DÜŞEN IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOLDİNG

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 20,18 ile Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 12,31 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 8,13 ile Astor Enerji olarak sıralandı.

EN DEĞERLİ ŞİRKET GARANTİ BBVA

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 534 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 460 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 595 milyon lirayla Koç Holding oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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