Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.068.404.413 Petkim 488.745.659 Garanti Bankası 403.967.832 Karsan Otomotiv 401.066.066 Kardemir (D) 397.818.206 Halkbank 391.004.897 Akbank 245.911.184 Vestel 225.612.657 Koza Altın 201.501.818 Emlak Konut GMYO 178.323.041 Afyon Çimento 157.494.826 Global Yat. Holding 157.321.734 İpek Doğal Enerji 156.573.818 İş Bankası (C) 153.268.765 ASELSAN 151.892.978 Yapı ve Kredi Bank. 133.010.723 Ereğli Demir Çelik 120.036.576 Koza Madencilik 110.815.613 Tüpraş 104.413.911 Şekerbank 92.563.777



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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