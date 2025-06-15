Borsa'da kazanç haftası başlıyor: 16-20 Haziran'da yatırımcıya temettü yağmuru

Her bir şirketten sadece 1 lot hissesi olan yatırımcılar, toplamda 17,04 TL temettü ödemesi alacak. Bu rakam, özellikle küçük yatırımcılar için ek gelir anlamına gelirken, portföy büyüklüğü yüksek olan yatırımcılar için de ciddi bir nakit girişine işaret ediyor.