Borsa'da kazanç haftası başlıyor: 16-20 Haziran'da yatırımcıya temettü yağmuru
Borsa İstanbul'da işlem gören 11 dev şirket, 16-20 Haziran haftasında toplamda hisse başına 17,04 TL temettü dağıtacak. Türk Hava Yolları (THYAO) ve Ülker (ULKER) gibi sektör liderlerinin yer aldığı ödeme takvimi, yatırımcılar için kazanç dolu bir hafta vaat ediyor.
Borsa İstanbul, yatırımcılar için temettü açısından yoğun bir haftaya giriyor. 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 11 şirketin temettü dağıtımı yapacağı açıklandı. Temettü ödemesi alacak olan yatırımcılar, bu haftaki işlemlerden lot başına toplamda 17,04 TL gelir elde edecek.
Bu gelişme, Borsa İstanbul’da uzun vadeli yatırımcı stratejisini benimseyen milyonlarca yatırımcıyı doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle yüksek temettü verimliliğine sahip şirketlerin listede yer alması, piyasalarda büyük ilgi uyandırdı.
LİSTEDE DEV ŞİRKETLER VAR
Rota Borsa tarafından paylaşılan verilere göre, temettü ödemesi yapacak 11 şirket arasında Türk Hava Yolları (THYAO) ve Ülker Bisküvi (ULKER) gibi Türkiye ekonomisinin önemli aktörleri bulunuyor. Bu şirketlerin uzun vadeli yatırımcısına sunduğu kâr payı, temettü yatırımcıları için dikkat çekici bir getiri fırsatı sunuyor.
Her bir şirketten sadece 1 lot hissesi olan yatırımcılar, toplamda 17,04 TL temettü ödemesi alacak. Bu rakam, özellikle küçük yatırımcılar için ek gelir anlamına gelirken, portföy büyüklüğü yüksek olan yatırımcılar için de ciddi bir nakit girişine işaret ediyor.
Ekonomim'e göre, temettü ödeme listesinin tamamı şöyle:
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Hisse başı brüt temettü - 3,4420289 TL
Hisse başı net temettü - 2,9257245 TL
Temettü tarihi 16 Haziran
(1. taksit)
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)
Hisse başı brüt temettü - 0,14 TL
Hisse başı net temettü - 0,119 TL
Temettü tarihi - 16 Haziran
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Hisse başı brüt temettü - 0,40 TL
Hisse başı net temettü - 0,40 TL
Temettü tarihi - 16 Haziran
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA)
Hisse başı brüt temettü - 1,0606 TL
Hisse başı net temettü - 0,9015 TL
Temettü tarihi - 17 Haziran
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM)
Hisse başı brüt temettü - 0,0666666 TL
Hisse başı net temettü - 0,0566666 TL
Temettü tarihi - 18 Haziran
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Hisse başı brüt temettü - 4,00 TL
Hisse başı net temettü - 3,40 TL
Temettü tarihi - 18 Haziran
(1. taksit)
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Hisse başı brüt temettü - 0,3135593 TL
Hisse başı net temettü - 0,2665254 TL
Temettü tarihi - 18 Haziran
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)
Hisse başı brüt temettü - 0,0043478 TL
Hisse başı net temettü - 0,0043478 TL
Temettü tarihi- 18 Haziran
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
Hisse başı brüt temettü - 8,0698479 TL
Hisse başı net temettü - 6,8593707 TL
Temettü tarihi - 19 Haziran
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Hisse başı brüt temettü - 1,8181818 TL
Hisse başı net temettü - 1,5454545 TL
Temettü tarihi - 20 Haziran
(1. taksit)
Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)
Hisse başı brüt temettü - 0,699205 TL
Hisse başı net temettü - 0,5943242 TL
Temettü tarihi - 20 Haziran