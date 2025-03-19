Borsa'da kritik gün: Devre kesici iki kez devreye girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’ü aşkın kişiye yönelik gözaltı kararlarının ardından Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı. BIST 100 Endeksi %6,87 kayıpla açılırken, Bankacılık Endeksi'nde düşüş %7,02’yi buldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Borsa'da kritik gün: Devre kesici iki kez devreye girdi
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Borsa İstanbul, sert düşüş sonrası devre kesiciyi devreye soktu. Yapılan açıklamada, pay piyasasındaki tüm sıralarda, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve borçlanma araçları piyasası pay repo pazarı’nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan duyuruya göre, pay piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan hisselerde saat 10:20’de emir toplama yapıldı ve işlemler 10:30’da kaldığı yerden devam etti. Ancak piyasada satış baskısı sürdü.

Borsada gün içindeki dalgalanma devam ederken, saat 14:18’de ikinci kez devre kesici uygulandı ve işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemler 14:38’de yeniden başladı, ancak piyasalardaki dalgalı seyir sürdü.

Borsa İstanbul’un ikinci devre kesici sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14:28:10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14:38:10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecek."

Piyasadaki sert hareketlilik sürerken, uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaya ve ani fiyat değişimlerine karşı temkinli davranmaya çağırdı.

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