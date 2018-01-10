Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsada şehir endekslerinin değişimi

 Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.588 -1,56
BIST ANKARA 153.716 -0,85
BIST ANTALYA 64.973 0,10
BIST BALIKESİR 96.147 -1,32
BIST BURSA 211.709 0,98
BIST DENIZLI 80.381 1,23
BIST ISTANBUL 111.187 -1,62
BIST IZMIR 177.442 -3,85
BIST KAYSERI 466.407 -2,31
BIST KOCAELI 218.850 -0,79
BIST KONYA 86.214 1,00
BIST TEKIRDAĞ 193.057 -1,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Borsada şehir endekslerinin değişimi #BIST Şirketleri #BIST 100
Önceki Haber
Borsada günlük işlemler (2)
Sonraki Haber
İzmir'deki “askeri casuslukta kumpas“ davası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.