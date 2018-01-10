Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.588 -1,56
BIST ANKARA 153.716 -0,85
BIST ANTALYA 64.973 0,10
BIST BALIKESİR 96.147 -1,32
BIST BURSA 211.709 0,98
BIST DENIZLI 80.381 1,23
BIST ISTANBUL 111.187 -1,62
BIST IZMIR 177.442 -3,85
BIST KAYSERI 466.407 -2,31
BIST KOCAELI 218.850 -0,79
BIST KONYA 86.214 1,00
BIST TEKIRDAĞ 193.057 -1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: