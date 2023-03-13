Borsada son durum ne? 13 Mart 2023 BIST 100 endeksi

Borsa, günü düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,36 ve holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.