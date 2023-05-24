Borsada son durum ne? Borsa günü nasıl kapattı

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,87 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.