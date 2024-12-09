Borsada 'Suriye' etkisi: Bu hisseler tavan yaptı

Suriye'de Beşşar Esad'ın devrilmesi, Borsa İstanbul'a yansıdı. Özellikle taş toprak, metal ana sanayi ve inşaat sektörlerindeki hisselerde yükselişler dikkat çekti. Çimento şirketleri bu yükselişten en fazla kazanç sağlayanlar arasında yer aldı.

Borsada 'Suriye' etkisi: Bu hisseler tavan yaptı
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BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde 10 bin puanın üzerinde işlem gördü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar, yüzde 6,5 ile taş toprak, yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 3 ile inşaat ve yüzde 1,7 ile gıda-içecek oldu.

Çimento Hisselerinde Sert Yükseliş

Suriye'nin yeniden inşasında Türk şirketlerinin rol alacağı iddiaları, çimento sektörü hisselerinde hareketlilik yarattı. İşte yükselen çimento şirketleri:

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.: Yüzde 10 artışla tavan yaptı.
Afyon Çimento Sanayi: Yüzde 8 artış.
Nuh Çimento Sanayii A.Ş.: Yüzde 8 artış.
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yüzde 6,53 artış.
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.: Yüzde 7 artış.
Konya Çimento Sanayii A.Ş.: Yüzde 7 artış.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından bölgede yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekiyor. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin güçlenmesiyle, bölgenin yeniden inşasında aktif rol alması beklenen şirketlerin hisse performanslarının yakından takip edileceği öngörülüyor.

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