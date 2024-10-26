Borsada Telegram tuzağı

Borsa hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlandığı iddiaları artıyor. Çok sayıda küçük yatırımcının mağdur olduğu manipülasyonlarda Telegram kanallarının kullanıldığı öğrenildi.

İddialara göre H.M. isimli bir yatırımcının, Telegram kanalları ve X sosyal meyda platformundaki (Twitter) paylaşımlarıyla küçük yatırımcılara “Hayalleri olan uyumaz” sloganını kullanarak hisseler pazarladığı ve bu hisselerle yapılan manipülasyona ortak olduğu iddia edildi.

H.M.’nin kısa sürede büyük servete ulaştığı ileri sürüldü. H.M.’nin servetini, E. ve N.Ç. isimli kullanıcılar ile tanıştıktan sonra borsa manipülasyonu ile elde ettiği iddia edildi.

‘MÜBAREK KARDEŞLER’ ETKİSİ

Borsa camiasında “Mübarek Kardeşler” takma ismi ile bilinen E.Ç. ve N.Ç.’nin yapılan manipülasyonların baş aktörü olduğu ve H.M. ile işbirliği içerisinde oldukları ileri sürüldü.

“Mübarek Kardeşler”in manipülasyon yaptıktan sonra hisselerden çıkışlarını H.M. ile organize ettiği ve H.M.’nin bu hisseleri çeşitli vaatlerle küçük yatırımcılara sunduğu iddia edildi.

YAPIYLA MÜCADELE ETTİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Uzun süredir gündemde olan “borsa manipülasyonu” ile ilgili sosyal medyada verdiği mücadele ile dikkat çeken İdris Dişbudak isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı. Dişbudak ifadesinde, silahlı şahsın aracına arkadan selektör yaparak yaklaştığını ve birkaç el ateş ettiğini belirtti. İfadeye göre, aracın arka camlarının kırıldığı ve İdris Dişbudak’ın kolundan yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Dişbudak’ın sürekli tehdit ve asılsız davalar ile korkutulmaya çalışıldığı da öğrenildi. Çete üyelerinden B.B.Y.’nin İstanbul’da, H.M.’nin ise Ankara’dan dava açığı gelen iddialar arasında.

ODAŞ, BAŞKENT GAZ VE DAHA FAZLASI

E.Ç., N.Ç. ve H.M.’nin de içerisinde bulunduğu sosyal medya ve Telegram kanalları aracılığı ile küçük yatırımcıyı mağdur eden manipülasyonlar birçok hisseye sıçramış durumda. Başta Odaş, Başkent gaz ve Europen Endustri hisseleri benzer yöntemlerle küçük yarımcıya pazarlanıyor. Bu hisselerin yanı sıra, kocmt, cante, nthol, bmslt, pclit, kopol, dapgm, izmdc hisseleri de Telegram ve X aracılığı ile küçük yatırımcıya sunuluyor.

İNTERNET DÜNYASINDA DA MİMLİ

Borsa manipülasyoncusu H.M. hakkında internet dünyasında çok sayıda iddia yer alıyor. Ekşi Sözlük isimli platformda H.M. için “Nitelikli borsa dolandırıcısı ve devletten defalarca ceza almıştır, Twitter ve Telegram üstünden patronla anlaşmalı hisse pazarlar gariban Anadolu insanını kandırır onları zarara uğratır. Tam bir kolpaçino”, “Yozgat’ın bağrından kopup gelen kolpacı pardon borsacı” gibi paylaşımlar yapılmıştı.