Borsada usulsüzlük soruşturması: 7 kişi hakkında gözaltı kararı!

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen operasyonun detayları ortaya çıktı.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI İDDİASI

Ekonomim'e göre, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarının paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu işlemlerle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

ANKARA, ŞANLIURFA VE İZMİR'DE OPERASYON

Soruşturma kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, piyasa dolandırıcılığı yapmak amacıyla örgüt kurdukları ve manipülatif işlemlerle hisse senetleri üzerinde haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları iddia ediliyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.