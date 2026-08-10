Borsada yükseliş sürüyor! BIST 100 ilk yarıda 13.876 puanı gördü

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,35 puan yükselen endeksteki pozitif seyre en güçlü katkı Tüpraş ve Koç Holding hisselerinden geldi. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektör endekslerinde ayrışma dikkat çekti

Holding endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör bazlı hareketlerde ise şu gelişmeler öne çıktı:

En çok kazandıran: Yüzde 2,14 artışla tekstil ve deri sektörü,

En çok kaybettiren: Yüzde 0,96 düşüşle ulaştırma sektörü oldu.

Sanayi üretimi verisine rağmen yurt içi piyasa pozitif

Küresel piyasalarda Fed'in faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması piyasaları desteklerken, Orta Doğu'daki belirsizlikler küresel risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Yurt içinde ise TÜİK'in haziran ayına ilişkin açıkladığı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yıllık %1,4 gerilemesine rağmen pozitif ayrışma korundu.

Analistler, günün geri kalanında veri akışının sakin olduğunu belirterek teknik seviyelerde 13.700 ve 13.600 puanı destek, 13.900 ile 14.000 puanı direnç konumunda takip ediyor.