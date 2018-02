"Her platformda gururla müjdesini verdiğimiz Türkiye'nin ikinci FSRU terminalini bugün burada Hatay Dörtyol'da devreye alıyoruz. Kapasitesi itibarıyla da rekor büyüklükteki bir tesisi milletimizin hizmetine sunuyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Her platformda gururla müjdesini verdiğimiz Türkiye'nin ikinci FSRU terminalini bugün burada Hatay Dörtyol'da devreye alıyoruz. Kapasitesi itibarıyla da rekor büyüklükteki bir tesisi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Albayrak, Dörtyol ilçesinde Botaş-Dörtyol FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) Terminal Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, 2017 yılını enerji alanında büyük başarılara ve rekorlara imza atarak kapattıklarını söyledi.

Bu yıla 2018'de daha çok çalışacakları yönünde söz vererek start verdiklerini dile getiren Albayrak, bakanlıktaki bütün arkadaşlarının bu yönde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Albayrak, geçen yıl İzmir Aliağa'da Türkiye'nin ilk FSRU terminalinin Cumhurbaşkanı (Recep tayyip Erdoğan) ve Başbakan'ın (Binali Yıldırım) katılımlarıyla hizmete aldıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki enerji arz güvenliğindeki kritik yapı taşlarını teker teker döşemeye başladık. Her platformda gururla müjdesini verdiğimiz Türkiye'nin ikinci FSRU terminalini bugün burada Hatay Dörtyol'da devreye alıyoruz. Kapasitesi itibarıyla da rekor büyüklükteki bir tesisi milletimizin hizmetine sunuyoruz. 263 bin metreküplük LNG depolama kapasitesiyle dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip FSRU tesisimiz, Türkiye'de enerji arz güvenliği açısından çok ama çok kritik bir öneme sahip. Günde asgari 15 milyon, azami 20 milyon metreküplük sıvılaştırılmış gazlaştırma kapasitesiyle gaz formundaki 167 milyon metreküplük LNG miktarıyla dünyadaki standartların bir hayli üstündeki bu tesis ülkemize bugün itibarıyla hayırlı uğurlu olsun."



" Çok kıymetli bir yatırım"

Albayrak, güçlü ve güvenilebilir bir enerji altyapısının, sağlıklı işleyen bir ekonomik sistemin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

FSRU tesisleriyle boru hatlarına olan bağımlılığı, farklı kaynak, ülke ve spot piyasalardan gaz tedarikiyle elimine ettiklerine dikkati çeken Albayrak, "FSRU sayesinde doğu sınırlarından teslim alınan gaz için binlerce kilometrelik boru hatları kurmamak, tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturuyoruz. Böylece, doğalgaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetleriyle işletme kayıplarını da aynı zamanda minimuma indiriyoruz. Mevcut sisteme kısa sürede entegre edilebilen FSRU tesisleri arz güvenliğimize de önemli bir esneklik kazandıracak. Bu terminal, tesis, yarın bir gün Ege, Trakya bölgesinde bir sıkıntı olduğu zaman tak gemimiz yüklenecek Trakya, Ege'de hemen bir gün içerisinde enerji arz güvenliği noktasında gaz ihtiyacı, ısınma, sanayi, hane halkı enerji üretimi ihtiyacı noktasında anında devreye alabildiğimiz çok ama çok kıymetli bir yatırım." diye konuştu.

Bakan Albayrak, ilk tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de bu sayede önüne geçileceğini dile getirdi.



"Artan gaz ihraç edilebilecek"

Doğalgaz arz güvenliğini teminat altına alacak bir diğer önemli hususun da güçlü bir doğalgaz depolama altyapısının kurulması olduğunu işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Silivri ve Tuz Gölü doğalgaz depolama tesislerinin yaklaşık 3,5 milyar metreküp depolama kapasitesini 2023 yılından önce 10 milyar metreküpün üzerine çıkarıyoruz. Amacımız yıllık doğalgaz tüketimimizin en az asgari yüzde 20'sini depolayarak kısa süreli arz güvenliğimizi Allah'ın izniyle teminat altına almak. Bu amaçla 2016 yılının başında günlük 34 milyon metreküp olan günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi 2016 sonunda yüzde 88 artışla 64 milyon metreküpe çıkardık. 2017 yılında ise toplamda 117 milyon metreküpe ulaştırarak 2 yıl gibi kısa sürede mevcut kapasitemizin üç katının üzerine çıkardık. Sisteme gaz giriş kapasitesini 2015 sonunda tüm sistemdeki 190 milyon metreküpü, 2016'da sonunda 210 milyon metreküpe, 2017 sonunda 288 milyon metreküpe çıkardık. Bu eski dönemlerde yoğun tüketimin olduğu zamanlardaki rakamların yüzde 20 üstünde. Bunla yetinmiyoruz."

Albayrak, Türkiye'nin günlük maksimum doğalgaz tüketiminin 250 milyon metreküp olduğu düşünüldüğünde, bu Türkiye'nin sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını, yarın artan gazı da ihraç edebilecek bir ülkeye doğru ilerlediğini belirtti.



"2018 yılı ortasında TANAP'ın açılışı yapılacak"

Güçlü bir doğalgaz altyapısının ülkeye bu anlamda bölgesel açıdan çok ciddi bir rekabet üstünlüğü sağlayacağını vurgulayan Albayrak, TANAP ve Türk Akımı gibi önemli mesafeler aldıkları doğalgaz boru hattı projesinde çalışmaların hızla sürdüğünü, 2018 yılı ortasında TANAP'ın açılışının yapılacağını kaydetti.

Türk Akımı'ndan ilk gaz akışını 2019 yılında sağlayacaklarını dile getiren Albayrak, bu resme bakıldığında Türkiye'nin enerji hinterlandının olduğu, bu stratejik coğrafyada yaklaşık 8 uluslararası boru hattı projesinin kesiştiği bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Albayrak, "2018'de artık doğalgazı olmayan şehir olmayacak" dediklerini ve bu yıl sonu itibarıyla bu defteri kapatacaklarını, bu kapsamda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Her alanda yerli ve milli olmanın önemini vurguladıklarını anlatan Albayrak, Türkiye'nin diplomasiden ekonomiye, savunma sanayisinden enerjiye kadar her alanda dışa bağımlıktan kurtulmanın önemli olduğunu gösteren tarihi günlerden geçtiğini bildirdi.