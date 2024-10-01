BOTAŞ'tan açıkladı: Doğal gaza ekimde zam gelecek mi?

BOTAŞ, ekim ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz tarifelerinin değişmediğini duyurdu. Konut tüketicileri için 1.000 metreküp gaz fiyatı 5.631 lira olarak belirlendi, Türkiye, Ukrayna'dan sonra Avrupa'daki en düşük doğal gaz fiyatını sunuyor.

Mert Sagit Mert Sagit
BOTAŞ'tan açıkladı: Doğal gaza ekimde zam gelecek mi?
Yayınlanma:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Lübnan'a çok sayıda ülke insani yardım gönderecekLübnan'a çok sayıda ülke insani yardım gönderecekDünya
Doğalgaz zam
Günün Manşetleri
DEM Partili belediye işçilere kıydı
İsrail gece Şam’ı vurdu!
İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
"Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmak demektir"
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı mı başlatıyor?
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Çok Okunanlar
Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti
İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar
Tahran, İsrail'e nasıl yanıt verecek? Tahran, İsrail'e nasıl yanıt verecek?
Soner Polat mezarı başında anıldı Soner Polat mezarı başında anıldı
Deutsche Bank'tan Türkiye raporu Deutsche Bank'tan Türkiye raporu