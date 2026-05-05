Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan!
Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 114 dolar sınırına dayanması, akaryakıt etiketlerini bir kez daha hareketlendirdi. 5 Mayıs Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları yeniden güncellendi.
Yayınlanma:
5 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Brent petrolün 113,52 dolar seviyesinden işlem görmesiyle birlikte, büyük şehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde belirlendi:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 63.74 TL
Motorinin litresi: 71.64 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 63.60 TL
Motorinin litresi: 71.50 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 64.71 TL
Motorinin litresi: 72.76 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 64.99 TL
Motorinin litresi: 73.03 TL
LPG: 34.79 TL
7 7