Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan!

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 114 dolar sınırına dayanması, akaryakıt etiketlerini bir kez daha hareketlendirdi. 5 Mayıs Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları yeniden güncellendi.

Yağmur Biçen Kaplan
5 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrolün 113,52 dolar seviyesinden işlem görmesiyle birlikte, büyük şehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde belirlendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 63.74 TL
Motorinin litresi: 71.64 TL
LPG: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 63.60 TL
Motorinin litresi: 71.50 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 64.71 TL
Motorinin litresi: 72.76 TL
LPG: 34.87 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 64.99 TL
Motorinin litresi: 73.03 TL
LPG: 34.79 TL

