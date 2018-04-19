Brent petrolün varili 73,85 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 73,85 dolardan işlem görüyor.



Dün 71,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,84 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,82 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.18 itibariyle kısmı bir artışla 73,85 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,77 dolardan alıcı buldu.



Her iki petrol türünde de görülen bu fiyat artışının yaklaşık son 3,5 yılın en yüksek seviyesi olduğu kaydedildi.



Uzmanlar, petrol fiyatındaki bu artışın ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasalarda yaşanan yukarı yönlü ivmelenmeden kaynaklandığını belirtti.



Dün açıklanan Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) verilerine göre, ABD’deki ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,1 milyon varil azalarak 427,57 milyona geriledi.