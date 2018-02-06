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Brent petrolün varili 66,93 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,93 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,93 dolar

Dün 68,04 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,43 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,06 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,19 azalarak 67,93 dolardan işlem görmeye başladı.  Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,51 dolardan alıcı  buldu.

Uzmanlar, küresel finans piyasalarındaki büyük değer kayıplarının  petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydediyor.
 
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, ABD'nin Venezuela  ile petrol alışverişini sınırlandırabileceği açıklamasının petrol piyasaları  üzerinde tedirginliği artırabileceği belirtiliyor.
 
Brent petrolde teknik olarak 67,05 ile 67,22 dolar aralığının direnç,  66,71 ile 66,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #brent petrol #Petrol varili #abd #Rex Tillerson
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