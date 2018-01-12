Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 69,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 69,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,11 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,03 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,10 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,02'lik artışla 69,12 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,37 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı dün bir önceki güne göre yüzde 1,2 artış göstererek 70,03 dolara kadar tırmandı. Böylece Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 4 Aralık 2014'ten bu yana ilk defa 70 doların üzerine çıktı.

Uzmanlar, ABD'nin haftalık ham petrol stok ve üretiminde düşüş görüldüğüne işaret ederek, bu durumun petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasına bağlı kalmalarının orta vadede petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak fiyatların yükselmesinde önemli rol oynayacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,25 ile 69,38 dolar aralığının direnç, 68,99 ile 69,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.