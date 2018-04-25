Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda düne göre bir dolardan fazla düşerek 73,8 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,08 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,25 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,2'lik azalışla 73,8 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,67 dolardan alıcı buldu.



Uzmanlar, petrol fiyatlarının düne göre bir dolardan fazla düşmesinin en önemli etkenin, ABD'nin haftalık ham petrol stoklarının ve üretiminin artmasından kaynaklandığını belirterek, bu unsurların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.



ABD'de haftalık ham petrol stokları 1,1 milyon varil yükselerek 429,1 milyon varile çıktı.



Piyasalarda bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı haftalık stok verileri takip edilecek.



Brent petrolde teknik olarak 73,89 ile 74,03 dolar aralığının direnç, 73,61 ile 73,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

