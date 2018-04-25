Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
Uyum Yasaları TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Uyum Yasaları TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Rusya: Küçük boyutlu hava hedefleri imha edildi
Rusya: Küçük boyutlu hava hedefleri imha edildi
Trump'tan 1915 olayları açıklaması
Trump'tan 1915 olayları açıklaması

Brent petrolün varili 73,8 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda düne göre bir dolardan fazla düşerek 73,8 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 73,8 dolar

Dün 75,08 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,25 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,2'lik azalışla 73,8 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,67 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının düne göre bir dolardan fazla düşmesinin en önemli etkenin, ABD'nin haftalık ham petrol stoklarının ve üretiminin artmasından kaynaklandığını belirterek, bu unsurların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu  kaydetti.

ABD'de haftalık ham petrol stokları 1,1 milyon varil yükselerek 429,1 milyon varile çıktı.

Piyasalarda bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı haftalık stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 73,89 ile 74,03 dolar aralığının direnç, 73,61 ile 73,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #brent petrol #WTI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.