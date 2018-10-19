TUSİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICA'da sektörel konular ele alındı. Kuşak ve Yol Girişimi'nin iki kilit noktası lojistik ve taşımacılık, emekli amiral Cem Gürdeniz'in yönetiminde tartışıldı.

İstanbul'da devam eden BRICA Zirvesi'ndeki oturumlarda Çinli, Avrupalı ve Türk işadamları ile bürokratlar bir araya geldi. Finans, teknoloji, sosyal bilimler gibi farklı disiplinler açısından Kuşak ve Yol Girişimi ele alındı.



Taşımacılık-Lojistik başlıklı sektörel oturuma katılım yoğundu. Taşımacılık-Lojistik sektörleri Çin'den Afrika'ya ve İngiltere'ye kadar uzanan Kuşak ve Yol Girişimi'nin bel kemiğini oluşturuyor.



Oturumu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt yaptı.



Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Direktörü Cem Gürdeniz'in yönetiminde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında lojistik sektörünün gelişimi değerlendirildi.



Cem Gürdeniz, 2013'te Çin Devlet Başkanı XiJinping'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında 5 hedef belirlediğini belirtti. Bu 5 hedeften 2'sinin lojistik ve ulaştırma olduğunu söyledi.



Kumport Limanı'na 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde XiJinping ve Tayyip Erdoğan'ın imzaladıkları protokolle Çinliler ortak olmuştu.



Kumport CEO'su Soy, Çin'in Avrasya denen dev coğrafyaya öncülük ettiğini söyledi. Soy ayrıca Çin'in demiryolu ağıyla deniz taşımacılığını entegre ettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin de bu tür bir entegrasyon gerçekleştirmesinin önemine vurgu yaptı.



Çin'in en büyük ve dünyanın beşinci en büyük lojistik şirketi Sinotras-CSC CEO'su ZhanJianwei ise Çin ile Türkiye arasındaki yapısal farklara dikkat çekti.

"Türkiye çok hızlı gelişen bir ülke. Çin ekonomisi de geçen 40 yılda çok gelişti. Türkiye Çin'in geçirdiği süreçlerden kendine dersler çıkarabilir. Geri kalmış altyapımızı son 20 yılda büyük yatırımlar yaparak yeniledik. Bu altyapı çalışması ekonominin gelişimine de katkı sağladı. Biz planlı ekonomi eli büyüyüp sonra piyasa ekonomisine geçtik. Bu bize önemli avantaj sağladı. Gelişmemizde KİT'lerin rolü çok büyük. Türkiye ise daha esnek bir planlamayla sürate yol alabilir."



CPCS Başdanışmanı Henry DesLongchamps altyapı bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı.

"Lojistik konusunda yeni yatırımlar yapılıyor. Altyapı geliştiriliyor. Hepsi çok önemli. Ancak taşıma kapasitesini nasıl artıracağımıza da kafa yormamız gerekiyor. Asya ülkelerinde hâlihazırda yollar, limanlar, demiryolları zaten var. Bu varolan yapıların daha iyi çalıştırılmaları ve bütünleşik faaliyet göstermeleri Kuşak ve Yol Girişimi'ne olan piyasa talebini de artıracaktır."



Horoz Lojistik CEO'su Taner Horoz da entegre taşımacılık ve çoklu model sistemin nasıl yaygınlaştırılacağı üzerinde durdu



MatelZakonjsek Kuşak ve Yol Girişimi'nin sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.





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