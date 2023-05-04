Brisa Bridgestone (BRISA) net kârını açıkladı

"ŞARJ İSTASYONLARIMIZIN SAYISI 36'Y ULAŞTI"

Şirketin 2023 yılı birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, şunları ifade etti:

- 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Brisa olarak bölgede yaraların sarılmasına destek çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devreye aldık ve çalışmalarımıza halen devam ediyoruz. Hem şirket kaynaklarımız hem de gönüllü çalışanlarımızla birlikte bölgeye temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması, barınma ihtiyaçları için çadır ve konteyner sevkiyatımız, mobil servis hizmetlerimizle bölgede yol alan ve ihtiyaçları ulaştıran araçlara destek çalışmalarımızla katkı sunduk. Bölgede mağazaları etkilenen bayilerimizin iş ve hizmet sürekliliğini sağlamak adına 20’nin üzerinde konteyner mağaza üretimini ve sevkiyatını başlattık. Bugünleri birlikte aşacağımız inancı ve umuduyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu dönemde, stratejik iş hedeflerimize ulaşma yönünde de faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde sürdürdük. Brisa, istikrarlı ve dengeli büyüme hikayesine, mobilite çözümleri işini geliştirme ve bu alanda liderlik hedefiyle devam ediyor. Mobilite merkezleri olarak konumlandırdığımız hızlı bakım servis zinciri Otopratik ve Propratik mağazalarımıza yenilerini kattık. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir kriter olan şarj istasyonlarımızın sayısı bugün 36’ya ulaştı. Enliten teknolojisi ile elektrikli araçlar için ürettiğimiz lastiklerimizin satışına başladık. Ar-Ge gücümüz ve teknolojik bilgi birikimimiz ile otomotiv üreticilerinin elektrifikasyonla birlikte gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçteyiz.