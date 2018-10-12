Sabah ilk işlemlerde 5,83'e kadar gerileyen Dolar, yeniden yükselişe geçti. ABD'li Rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından Dolar TL kuru, 5,91 Euro ise 6.83 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar kuru düşüşü sonlandırarak yükselişe geçti.



Son bir haftadır süren düşüşü bugüne de taşıyan dolar, 5,83 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.



Bu seviyeden yönünü yukarı çeviren kur, 5,98 seviyesine kadar çıktı.



Avro da yüzde 0,5 artışla 6.91'den işlem görüyor.



Analistler, Brunson davasının bugün görüldüğünü anımsatarak, davaya ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtiyor.



ABD'li rahip Brunson'un serbest bırakılması üzerine dolar ve euroda hareketlilik yaşandı



Dolar: 5.91Euro ise 6.83 seviyelerinde



ulusal.com.tr