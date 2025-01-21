Bu 3 bankada parası olanlar dikkat!
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hesap sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir konuda uyarıda bulundu. 2025 yılında zaman aşımına uğrayacak mevduat hesaplarıyla ilgili bankalardan gelen açıklamalar, milyonlarca hesap sahibini harekete geçmeye çağırıyor.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılından itibaren zaman aşımına uğrayan mevduat hesaplarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi gereğince, mevduat, katılım fonu, emanet veya alacak hesaplarında 10 yıl boyunca işlem yapılmazsa, bu hesaplar zaman aşımına uğrayacak. Zaman aşımına giren tutarlar ise yasal düzenlemeler doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılacak.
Kamu bankalarının yaptığı duyuruya göre, 2025 yılında zaman aşımına uğrayacak hesaplar için hesap sahiplerinin 15 Haziran 2025 tarihine kadar bankalarına başvuru yapmaları gerekecek.
Bu tarihe kadar başvuru yapılmaması durumunda, hesaplardaki tutarlar TMSF’ye devredilecek. Bankalar, müşterilerin hak kaybı yaşamamaları için bu tarihe özen göstermeleri gerektiğini belirtti.
BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
"2023 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, bankalarımızın internet sitelerinde dört ay süreyle ilan edilecektir. Listede adı bulunan müşterilerimizin, en geç 15 Haziran 2025 tarihine kadar kimlik belgeleriyle birlikte hesaplarının bulunduğu şubeye başvurması gerekmekte. Başvuru yapılmaması durumunda bu tutarlar, yasal düzenleme gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."
Bankalar 50 TL üzerindeki bakiyeler için hesap sahiplerine kayıtlı adreslerine tebligat gönderecek. 50 TL’nin altındaki bakiyeler için herhangi bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle, özellikle küçük bakiyeli hesap sahiplerinin de zaman aşımı sürecine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank,
2025 yılı için geçerli olan zaman aşımı listelerini resmi internet sitelerinde yayımladı.
Hesap sahipleri, bu listeleri kontrol ederek isimlerinin yer alıp almadığını öğrenebilir ve gerekli işlemleri başlatabilir. Hesap sahiplerinin unutkanlık veya ihmal nedeniyle zarar görmemeleri için, belirtilen tarihlere kadar bankalarına başvurarak işlemlerini tamamlamaları büyük bir öneme sahiptir.