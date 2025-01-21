Bu 3 bankada parası olanlar dikkat!

Bankalar 50 TL üzerindeki bakiyeler için hesap sahiplerine kayıtlı adreslerine tebligat gönderecek. 50 TL’nin altındaki bakiyeler için herhangi bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle, özellikle küçük bakiyeli hesap sahiplerinin de zaman aşımı sürecine dikkat etmeleri önem taşıyor.