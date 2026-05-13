Bu aylarda ataklar olacak! İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı
Altın piyasasında "çekili altın" tebligatı krizi! Finans Analisti İslam Memiş, Kapalı Çarşı'daki son gelişmeleri, gram altındaki 10 bin TL hedefini ve Hindistan'ın piyasaları sarsan vergi kararını değerlendirdi. İşte yatırımcıyı ve düğün hazırlığı yapanları bekleyen kritik süreç...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kapalı Çarşı’da konuşulan “çekili altın” tartışması, Hindistan’ın vergi kararı, düğün sezonu öncesi gram altın beklentisi ve sahte altın uyarıları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Altın Rafinerileri Derneği’nin çekili altın kullanımını durdurmaya yönelik girişimi piyasada tepkiyle karşılandı.
Memiş, bu hamlenin yasal bir zemin taşımadığını belirterek, "Bu derneğin de yasal olarak bir tebliğ söz hakkı yok. Olamaz... Herkes bize muhtaç olsun gibi bir düşünceyle böyle bir fikir ortaya atılıyor" dedi.
Gram altında 8.000 TL atağı ve 10.000 TL hedefi
Kısa vadeli baskılanmalara rağmen İslam Memiş, yaz aylarında sert yükseliş beklediğini vurguladı. Analist, "Temmuz, Ağustos aylarında 8.000 TL seviyesinin üzerine ataklar görebiliriz. Yıl sonu hedefim 10.000 TL seviyesi." diyerek beklentisini paylaştı.
“Bir fırsat olarak değerlendirmek lazım"
İthalat yasağı sonrası piyasada oluşan "eksi işçilik" durumu, Türkiye'yi küresel piyasalara göre avantajlı bir konuma getirdi. Memiş bu durumu, "Dünyada en pahalı altına alan Türkiye. Şu anda dünyada en ucuz altın fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. Bunu da aslında bir fırsat olarak değerlendirmek lazım" sözleriyle niteledi.
Hindistan'dan piyasaları sarsan %15 vergi hamlesi
Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan’ın vergi artış kararı, küresel arz-talep dengesini etkileyebilir. Memiş, Hindistan Başbakanı'nın halkına yaptığı çağrıyı şöyle aktardı: "Halkına alenen bir çağrıda bulundu. 'Bu yıl tatil yapmayın... altın almayın, gümüş almayın' çağrısında bulundu".
Sahte altına karşı "kalpazanlık" uyarısı
Düğün sezonunda artan sahte altın vakalarına karşı İslam Memiş, caydırıcı cezalar ve sıkı denetim çağrısında bulundu. Memiş, "Bunların bir kere satışının yasaklanması lazım... Cezalarının da artırılması lazım. Direkt suç duyurusu sayılması lazım" diyerek taklit ürünlerin tehlikesine dikkat çekti.