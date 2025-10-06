Bu bankalar 32 günde servet kazandırıyor! 3 milyon TL’nin aylık getirisi şaşırttı

Faiz oranlarının yeniden yükselişe geçtiği bu dönemde, 3 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka 3 milyon TL’nin aylık getirisi...

2025 yılı itibarıyla bankalar, mevduat müşterilerini çekebilmek için %35 ila %48 arasında değişen faiz oranlarıyla rekabete girdi.

Akbank
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL

Alternatif Bank
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 90.703,05 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.703,05 TL

Fibabanka
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 97.097,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.097,06 TL

QNB Finansbank
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 83.485,48 TL
Vade Sonu Tutar: 3.083.485,48 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 93.312,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.312,73 TL

HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL

Odea Bank
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 84.424,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.424,12 TL

Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL

Akbank
Vadeli Hesap TL – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL

GetirFinans
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.528,77 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.528,77 TL

Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL

Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 92.219,18 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.219,18 TL

İş Bankası
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.075.945,21 TL

Anadolubank
Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 104.153,42 TL
Vade Sonu Tutar: 3.104.153,42 TL

Halkbank
E-Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

