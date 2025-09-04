Bu bankalar servet kazandırıyor! 750 bin TL’ye 32 günde inanılmaz getiri

Bankaların vadeli mevduat faiz oranlarıyla 32 gün sonunda 750 bin TL’nin nasıl değerlendiği açıklandı. İşte hangi bankada ne kadar kazanç sağlanıyor…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
750.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların güncel faiz oranları ve getiri tabloları belli oldu.

İşte bankalara göre faiz, aylık getiri ve vade sonu tutarları:

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 23.832,92 TL
Vade Sonu Tutar: 773.832,92 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.950,21 TL
Vade Sonu Tutar: 772.950,21 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL

Getir Finans
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.654,74 TL
Vade Sonu Tutar: 772.654,74 TL

HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 23.331 TL
Vade Sonu Tutar: 773.331 TL

DenizBank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL

Akbank (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

Enpara
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,82
Aylık Getiri: 23.228,38 TL
Vade Sonu Tutar: 773.228,38 TL

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 19.528,77 TL
Vade Sonu Tutar: 769.528,77 TL

