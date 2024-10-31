Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor

Vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi ve nakit avans fırsatlarına başvurmaya devam ediyor. Pek çok banka, 6 aya varan vade seçenekleri ve 50 bin TL’ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi sunarak dikkat çekiyor.

Mert Sagit Mert Sagit
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Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor - Resim: 1

Birçok kişi, arama motorlarında "0 faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar", "Yüksek vadeli ve tutarlı 0 faizli krediler" gibi konularda bilgi arayarak en uygun krediyi bulmaya çalışıyor. 

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Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor - Resim: 2

Altı aya kadar vade ve 50 bin TL’ye kadar kredi imkanları sunan bazı bankalar, sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatlarıyla öne çıkıyor.

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Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor - Resim: 3

SIFIR FAİZLİ KREDİDE VİTAMİN: BANKALARA GÖRE VADE VE TUTAR FARKLARI

Sıfır faizli kredi fırsatları sunan bankalar arasında yapılan karşılaştırmalar, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamasında büyük kolaylık sağlıyor.

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Bu fırsatları sunan bankaların vade, tutar ve geri ödeme koşulları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için bankaların resmi internet siteleri veya şubeleri tercih edilebilir.

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Sıfır faizli kredi arayışında olanlar için bankaların sunduğu en uygun fırsatlar, bu kredilerin vade, tutar ve geri ödeme koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

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İŞTE O BANKALAR

DENİZBANK

FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 10.000 TL

(Yeni Müşterilere Özel)

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ON DİJİTAL BANKACILIK

FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 3 ay

Kredi tutarı: 15.000 TL

(Yeni Müşterilere Özel)

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AKBANK

FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 TL

(Yeni Müşterilere Özel)

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QNB

FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 TL

(Yeni Müşterilere Özel)

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Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor - Resim: 10

GARANTİ BBVA

FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 20.000 TL

(Yeni Müşterilere Özel)

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Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor - Resim: 11

ALTERNATİF BANK

FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 12 ay

Kredi tutarı: 20.000 TL

(Yeni Müşterilere Özel)

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Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor - Resim: 12

TEB

FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 25.000 TL

(Yeni Müşterilere Özel)

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Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor - Resim: 13

EN PARA

FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Vade sayısı: 6 ay

Kredi tutarı: 50.000 TL

(Yeni Müşterilere Özel)

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