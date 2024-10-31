Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor
Vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi ve nakit avans fırsatlarına başvurmaya devam ediyor. Pek çok banka, 6 aya varan vade seçenekleri ve 50 bin TL’ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi sunarak dikkat çekiyor.
Birçok kişi, arama motorlarında "0 faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar", "Yüksek vadeli ve tutarlı 0 faizli krediler" gibi konularda bilgi arayarak en uygun krediyi bulmaya çalışıyor.
Altı aya kadar vade ve 50 bin TL’ye kadar kredi imkanları sunan bazı bankalar, sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatlarıyla öne çıkıyor.
SIFIR FAİZLİ KREDİDE VİTAMİN: BANKALARA GÖRE VADE VE TUTAR FARKLARI
Sıfır faizli kredi fırsatları sunan bankalar arasında yapılan karşılaştırmalar, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamasında büyük kolaylık sağlıyor.
Bu fırsatları sunan bankaların vade, tutar ve geri ödeme koşulları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için bankaların resmi internet siteleri veya şubeleri tercih edilebilir.
Sıfır faizli kredi arayışında olanlar için bankaların sunduğu en uygun fırsatlar, bu kredilerin vade, tutar ve geri ödeme koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.
İŞTE O BANKALAR
DENİZBANK
FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Vade sayısı: 6 ay
Kredi tutarı: 10.000 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
ON DİJİTAL BANKACILIK
FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Vade sayısı: 3 ay
Kredi tutarı: 15.000 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
AKBANK
FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Vade sayısı: 6 ay
Kredi tutarı: 20.000 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
QNB
FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Vade sayısı: 6 ay
Kredi tutarı: 20.000 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
GARANTİ BBVA
FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Vade sayısı: 6 ay
Kredi tutarı: 20.000 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
ALTERNATİF BANK
FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Vade sayısı: 12 ay
Kredi tutarı: 20.000 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
TEB
FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Vade sayısı: 6 ay
Kredi tutarı: 25.000 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
EN PARA
FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Vade sayısı: 6 ay
Kredi tutarı: 50.000 TL
(Yeni Müşterilere Özel)