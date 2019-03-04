Ekonomist Devrim Zelyut, "Enflasyonda, gıdaya bağlı olarak düşüş gerçekleşmedikten sonra kurda da 5.20 seviyesi ya da 5'e doğru geri çekilmenin kalıcı olmasından bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı

Tüketici fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.



Ekonomist Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında kritik verileri değerlendirdi.



Dolar hakkında açıklamalarda bulunan Zelyut, şunları söyledi:



"Enflasyonda, gıdaya bağlı olarak düşüş gerçekleşmedikten sonra kurda da 5.20 seviyesi ya da 5'e doğru geri çekilmenin kalıcı olmasından bahsedemeyiz. Çünkü, 5'e her yaklaştığında 5-5,20 arasında Türk hane halkı, dolara talep gösteriyor. Çünkü neden? 'Bak, sen enflasyonu indiremiyorsun. Ben de birikimlerimi korumak zorundayım' diyor. Bu bağlamda, gelen rakam ne yazık ki doları aşağı yönlü itecek bir ivme yaratmadı. Böyle bir sıkıntısı var."



ulusal.com.tr

