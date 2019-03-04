banner1002
Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür
Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür
Türkiye Hollywood'a rakip oldu
Türkiye Hollywood'a rakip oldu
'Fenerbahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
'Fenerbahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
Muz konteynerinde kokain bulundu
Muz konteynerinde kokain bulundu

Bu enflasyon rakamından sonra dolar ne olacak?

Ekonomist Devrim Zelyut, "Enflasyonda, gıdaya bağlı olarak düşüş gerçekleşmedikten sonra kurda da 5.20 seviyesi ya da 5'e doğru geri çekilmenin kalıcı olmasından bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı

Bu enflasyon rakamından sonra dolar ne olacak?

Tüketici fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu. 

Ekonomist Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında kritik verileri değerlendirdi.

Dolar hakkında açıklamalarda bulunan Zelyut, şunları söyledi:

"Enflasyonda, gıdaya bağlı olarak düşüş gerçekleşmedikten sonra kurda da 5.20 seviyesi ya da 5'e doğru geri çekilmenin kalıcı olmasından bahsedemeyiz. Çünkü, 5'e her yaklaştığında 5-5,20 arasında Türk hane halkı, dolara talep gösteriyor. Çünkü neden? 'Bak, sen enflasyonu indiremiyorsun. Ben de birikimlerimi korumak zorundayım' diyor. Bu bağlamda, gelen rakam ne yazık ki doları aşağı yönlü itecek bir ivme yaratmadı. Böyle bir sıkıntısı var."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #enflasyon #dolar #Devrim Zelyut
İlişkili Haberler
4 Mart 2019 Perşembe dolarda yükseliş sürüyor (Dolar son durum-euro avro ne kadar kaç para)
4 Mart 2019 Perşembe dolarda yükseliş sürüyor (Dolar son durum-euro avro ne kadar kaç para)
Dolar - euro kaç TL? 4 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
Son Dakika: Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Son Dakika: Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek' dedi
2019 şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu
2019 şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti
Çetin Ünsalan yazdı: Dolar 5 TL'nin altına düşer mi?
Çetin Ünsalan yazdı: Dolar 5 TL'nin altına düşer mi?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.