Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu

Vadeli mevduat hesapları yatırımcısına kısa sürede yüksek getiri sağlarken, bankalar arasında faiz oranı farkları 18 bin TL’ye kadar ulaşıyor. 2,5 milyon TL’yi 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyenler için en kazançlı seçenekler sıralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 1

Mevduat faizlerinde rekabet yatırımcının yüzünü güldürüyor. 2.500.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları, net kazançları ve vade sonunda elde edilecek toplam tutarlar karşılaştırıldığında, aynı tutar için yaklaşık 18 bin TL’lik getiri farkı dikkat çekiyor.

Bankalar, müşterilerini çekebilmek için vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarını artırmaya devam ediyor.

1 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 2

İşte 2,5 milyon TL için banka banka aylık getiriler:

2 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 3

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 79.443,05 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.443,05 TL

3 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 4

Odea

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 74.304,58 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.304,58 TL

4 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 5

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 76.079,34 TL
Vade Sonu Tutar: 2.576.079,34 TL

5 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 6

HSBC

 Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 79.460,65 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.460,65 TL

6 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 7

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 83.599,06 TL
Vade Sonu Tutar: 2.583.599,06 TL

7 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 8

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 81.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.581.369,86 TL

8 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 9

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 71.605,48 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.605,48 TL

9 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 10

Akbank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 82.665,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.582.665,84 TL

10 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 11

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 80.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.580.465,75 TL

11 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 12

Enpara.com

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 79.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.561,64 TL

12 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 13

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 79.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.561,64 TL

13 14
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu - Resim: 14

İş Bankası

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.565.095,89 TL

14 14
mevduat faiz