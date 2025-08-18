Bu faiz oranlarını kaçırmayın! 2,5 milyon TL’ye 1 ayda en çok kazandıranlar belli oldu
Vadeli mevduat hesapları yatırımcısına kısa sürede yüksek getiri sağlarken, bankalar arasında faiz oranı farkları 18 bin TL’ye kadar ulaşıyor. 2,5 milyon TL’yi 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyenler için en kazançlı seçenekler sıralandı.
Mevduat faizlerinde rekabet yatırımcının yüzünü güldürüyor. 2.500.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları, net kazançları ve vade sonunda elde edilecek toplam tutarlar karşılaştırıldığında, aynı tutar için yaklaşık 18 bin TL’lik getiri farkı dikkat çekiyor.
Bankalar, müşterilerini çekebilmek için vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarını artırmaya devam ediyor.
İşte 2,5 milyon TL için banka banka aylık getiriler:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 79.443,05 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.443,05 TL
Odea
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 74.304,58 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.304,58 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 76.079,34 TL
Vade Sonu Tutar: 2.576.079,34 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 79.460,65 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.460,65 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 83.599,06 TL
Vade Sonu Tutar: 2.583.599,06 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 81.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.581.369,86 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 71.605,48 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.605,48 TL
Akbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 82.665,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.582.665,84 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 80.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.580.465,75 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 79.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.561,64 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 79.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.561,64 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.565.095,89 TL