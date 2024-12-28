Bu fırsat kaçmaz! Arçelik’ten 70. yıla özel kampanya

Arçelik, 70. yıl kutlamalarına özel büyük bir kampanya başlattı. 16-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, seçili ürünlerde peşin fiyatına 7 taksit fırsatı sizi bekliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu fırsat kaçmaz! Arçelik’ten 70. yıla özel kampanya - Resim: 1

Arçelik’in 70. yıl kutlamalarına özel kampanyası, 2025’e girerken en cazip fırsatlardan biri olarak dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında çeşitli ürünlerde peşin fiyatına 7 taksit avantajı sunuluyor.

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KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya, 16-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 7 taksit imkanı, yalnızca Ödero ödeme sistemi üzerinden yapılan satışlarda geçerlidir.

İşte 70. yıla özel Arçelik kataloğundan öne çıkan fırsatlar:

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Bu fırsat kaçmaz! Arçelik’ten 70. yıla özel kampanya - Resim: 26
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Bu fırsat kaçmaz! Arçelik’ten 70. yıla özel kampanya - Resim: 28
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Bu fırsat kaçmaz! Arçelik’ten 70. yıla özel kampanya - Resim: 29
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