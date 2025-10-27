Bu fiyatlar cepleri yakacak! İşte 27 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, vergilere uygulanan zamlarla bir araya gelerek akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu değişkenler nedeniyle, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları da kamuoyunun gündeminden düşmüyor.