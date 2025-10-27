Bu fiyatlar cepleri yakacak! İşte 27 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi artışlarının etkisiyle sürekli değişen akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken, araç sahipleri 27 Ekim sabahında "zam mı geldi, indirim mi var?" sorusunun yanıtını arıyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, vergilere uygulanan zamlarla bir araya gelerek akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu değişkenler nedeniyle, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları da kamuoyunun gündeminden düşmüyor.
Araç sahipleri, "27 Ekim 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?" ve "güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.
Akaryakıt kalemleri arasında en son fiyat değişikliği motorinde yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta motorinin litresine "3 TL 4 kuruş" tutarında bir zam yapılmıştı. Gerçekleştirilen bu zammın ardından, motorinin litre fiyatı "56 TL’yi" geride bırakmıştı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE FİYATLAR NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.34 TL
Motorin: 55.44 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 55.31 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 53.17 TL
Motorin: 56.46 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.52 TL
Motorin: 56.77 TL
LPG: 27.53 TL