Bu haber asgari ücretliyi üzecek, emekliyi sevindirecek

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Geçim derdi çeken vatandaşın gözü Temmuz'da yapılacak zamlarda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

# Asgari ücret # asgari ücrete zam
Editör: Mert Sagit
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Bu haber asgari ücretliyi üzecek, emekliyi sevindirecek - Resim: 1

Emekli ve memur vatandaşları sevindiren, asgari ücret alanları üzen haber Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete ara zam geliyor mu sorusunu yanıtladı.

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Bu haber asgari ücretliyi üzecek, emekliyi sevindirecek - Resim: 2

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Erdursun'un konu hakkında yaptığı açıklamalar neler? İşte yanıtı...

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Bu haber asgari ücretliyi üzecek, emekliyi sevindirecek - Resim: 3

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

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Bu haber asgari ücretliyi üzecek, emekliyi sevindirecek - Resim: 4

Katıldığı canlı yayında açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun şöyle konuştu:

- 6 aylık enflasyon oranına bakarak emekli aylıkları belirleneceği için yıllık bazdaki enflasyonla bizim bir işimiz yok. 

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