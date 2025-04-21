Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı

Altın, son dönemde yatırımcıların gözdesi olmaya devam ederken, bu hafta nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 1

 Küresel ekonomik belirsizlikler ve ticaret savaşlarının etkisiyle dikkatleri üzerine çeken altın, geçtiğimiz günlerde 3.357,40 dolarla ons bazında yeni bir rekor kırdı.​

1 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 2

Piyasalarda kısmi bir durulma yaşanırken, yatırımcılar altındaki yönü kestirmeye çalışıyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, bu haftaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve altın yatırımcılarını uyardı.​

2 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 3

Geçtiğimiz hafta piyasaların daha sakin geçeceğini öngören Memiş, bu hafta için ise “İyi bir hafta geçireceğiz” ifadesini kullandı. İç ve dış piyasalarda önemli bir veri akışının olmayacağına dikkat çeken Memiş, sürpriz bir gelişme yaşanmadığı sürece para piyasalarında istikrarlı bir hafta beklediğini söyledi.​

3 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 4

Altın almayı düşünen yatırımcılar için ise temkinli olunması gerektiğini belirten Memiş, “Bu hafta da altın almayacağım” diyerek dikkatli olunması yönünde mesaj verdi.​

4 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 5

Güncel Altın Fiyatları (21 Nisan 2025)

Bugün altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. İşte güncel altın fiyatları:​

5 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 6

Ons Altın: 3.392 USD
Gram Altın: 4.163,79 TL

6 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 7

Çeyrek Altın: 6.807,79 TL

7 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 8

Yarım Altın: 13.815 TL

8 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 9

Tam Altın: 26.985 TL

9 10
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 10

Cumhuriyet Altını: 27.147,88 TL
Gremse Altın: 67.671 TL​

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

10 10
altın fiyatı islam memiş