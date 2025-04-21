Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı

Geçtiğimiz hafta piyasaların daha sakin geçeceğini öngören Memiş, bu hafta için ise “İyi bir hafta geçireceğiz” ifadesini kullandı. İç ve dış piyasalarda önemli bir veri akışının olmayacağına dikkat çeken Memiş, sürpriz bir gelişme yaşanmadığı sürece para piyasalarında istikrarlı bir hafta beklediğini söyledi.​