Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı
Altın, son dönemde yatırımcıların gözdesi olmaya devam ederken, bu hafta nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.
Küresel ekonomik belirsizlikler ve ticaret savaşlarının etkisiyle dikkatleri üzerine çeken altın, geçtiğimiz günlerde 3.357,40 dolarla ons bazında yeni bir rekor kırdı.
Piyasalarda kısmi bir durulma yaşanırken, yatırımcılar altındaki yönü kestirmeye çalışıyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, bu haftaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve altın yatırımcılarını uyardı.
Geçtiğimiz hafta piyasaların daha sakin geçeceğini öngören Memiş, bu hafta için ise “İyi bir hafta geçireceğiz” ifadesini kullandı. İç ve dış piyasalarda önemli bir veri akışının olmayacağına dikkat çeken Memiş, sürpriz bir gelişme yaşanmadığı sürece para piyasalarında istikrarlı bir hafta beklediğini söyledi.
Altın almayı düşünen yatırımcılar için ise temkinli olunması gerektiğini belirten Memiş, “Bu hafta da altın almayacağım” diyerek dikkatli olunması yönünde mesaj verdi.
Güncel Altın Fiyatları (21 Nisan 2025)
Bugün altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. İşte güncel altın fiyatları:
Ons Altın: 3.392 USD
Gram Altın: 4.163,79 TL
Çeyrek Altın: 6.807,79 TL
Yarım Altın: 13.815 TL
Tam Altın: 26.985 TL
Cumhuriyet Altını: 27.147,88 TL
Gremse Altın: 67.671 TL
NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.