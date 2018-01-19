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Bu hafta en çok avro kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,44 arttı

Bu hafta en çok avro kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,44, avro yüzde 1,91, altın da yüzde 1,43 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 117.758,90, en düşük ise 111.107,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,44'lük artışla 115.147,06 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artarak 163,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 artışla 1.092,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 264,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 267,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 1,91 değer kazanarak 4,6520 liraya, ABD doları da yüzde 0,93'lük artışla 3,8020 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,22, yatırım fonları yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalarda haftalık #Döviz #BIST 100 #Altın
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