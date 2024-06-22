Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...

Kurban Bayramı tatilini kapsayan haftada hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,87 değer kazandı. Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde elde edildi. Peki, bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?