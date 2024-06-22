Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
Kurban Bayramı tatilini kapsayan haftada hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,87 değer kazandı.
Kurban Bayramı tatilini kapsayan haftada hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,87 değer kazandı. Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde elde edildi. Peki, bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,87, altının gram fiyatı yüzde 0,33, dolar/TL yüzde 0,45, Euro/TL yüzde 0,60 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.569,23 ve en yüksek 10.792,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,87 değer kazanarak 10.771,36 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 458 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 16 bin 310 liraya yükseldi.