Bu hafta halka arz olacak şirketler
Nisanın son haftasında halka arz olacak şirketleri bu yazımızda sizlerle paylaştık. Merak edilen şirketlerin halka arz detayları ve nisan ayının son haftalarında hangi şirketlerin halka arz olacağı bu yazımızda sizlerle.
Nisan ayının son haftasında yatırımcının en çok merakla beklediği halka arz olacak şirketler arasında ''Cw Enerji'' yer almaktadır. 26-27-28 nisan tarihlerinde halka arz olacak olan cw enerji halka arz detaylarını listeledik.
CW ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI
Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE) halka arzında talep toplama tarihleri 26-27-28 Nisan olarak açıklanmıştır. 3 iş günü boyunca yatırımcıdan talepler toplanacak. Şirketin halka arzının Mayıs ayının ilk haftası tamamlanması beklenmektedir.
Toplamda 30,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 24,24'u halka açık olacak.
• Cw Enerji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Cw Enerji Halka arzında payların yüzde 24,24 halka açık olacaktır.
• Cw Enerji Halka arzında fiyatı ''108,60'' lira olacaktır.
• Cw Enerji borsada ''CWENE'' kodu ile işlem görecektir.
• Cw Enerji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılmayacaktır.
CW ENERJİ HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA?
CW Emerji halka arzı Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., DenizBank A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş. öncülüğünde gerçekleştirilecektir. Halka arza katılmak isteyen yatırımcıların taleplerini yapabileceği bankalar;
• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Değerler A.Ş.
• Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Strateji Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odea Bank A.Ş.
• Tera Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.