Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Borsa, altın, dolar ve fonlarda son durum
Borsa İstanbul'da hisse senetleri yüzde 2,10 değer kazanırken, gram altın, dolar ve avro da haftayı yükselişle kapattı. En çok kazandıran yatırım fonu ise kıymetli maden fonları oldu.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,10 artış kaydetti. Endeks, hafta içinde en düşük 10.800,60, en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra, haftayı 10.972,63 puandan kapattı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türlerinde de yükseliş dikkat çekti:
Gram altın: %1,63 artışla 4.448 TL
Çeyrek altın: %1,63 artışla 7.450 TL
Cumhuriyet altını: %1,62 artışla 30.051 TL
Dolar/TL kuru haftalık bazda %0,05 artış göstererek 40,6870 TL’ye yükseldi.
Avro/TL ise %0,72 değer kazanarak 47,4430 TL seviyesine çıktı.
Yatırım fonları genel olarak %1,26, emeklilik fonları ise %1,07 oranında değer kazandı. Kategorik bazda en çok kazandıran fon türü, %1,98 artışla "kıymetli maden" fonları oldu.