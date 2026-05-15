Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum

Mayıs ayının ikinci haftasında finans piyasaları sert dalgalanmalara sahne oldu. Borsa İstanbul ve altın fiyatlarında belirgin düşüşler kaydedilirken, haftayı sınırlı kazançla kapatan nadir yatırım araçları dolar ve fon sepeti fonları oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı bir önceki hafta kapanışına oranla yüzde 4,61 değer kaybederek tamamladı.

1 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 2

Hafta boyunca 14.265,67 puan ile 15.204,92 puan arasında geniş bir bantta hareket eden endeks, haftalık kapanışını 14.367,60 puandan yaptı. Yatırımcısının satış ağırlıklı bir seyir izlediği borsada, geçtiğimiz haftanın kazanımları bu hafta yerini kayba bıraktı.

2 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 3

ALTIN YATIRIMCISI BU HAFTA ÜZÜLDÜ

Kıymetli maden piyasasında da bu hafta düşüş eğilimi hakimdi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 4,16 oranında azalarak 6 bin 630 liraya kadar geriledi.

3 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 4

Cumhuriyet altını ise yüzde 4,14’lük bir düşüşle 44 bin 671 liradan alıcı buldu.

4 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatlarındaki geri çekilme de benzer bir ivme gösterdi. Geçtiğimiz hafta sonu 11 bin 588 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,16 azalışla 11 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti.

5 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 6

DOLAR YÜKSELDİ EURO GERİLEDİ

Döviz kurları haftayı farklı grafiklerle kapattı. ABD doları, diğer yatırım araçlarının aksine haftayı yükselişle tamamlayan sınırlı araçlardan biri oldu ve yüzde 0,39 artışla 45,5440 lira seviyesine ulaştı.

6 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 7

Euro ise doların aksine değer kaybetti. Euro, haftalık bazda yüzde 0,81 oranında azalış göstererek 53,0320 liraya geriledi.

7 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 8

HAFTANIN ŞAMPİYONU FON SEPETİ OLDU

Yatırım fonları kategorisinde genel toplamda yüzde 0,03 oranında küçük bir değer kaybı yaşanırken, emeklilik fonları haftayı yüzde 0,10 oranında değer kazancıyla kapattı.

8 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 9

Fon piyasasının alt kategorileri incelendiğinde ise haftanın en çok kazandıran yatırım aracı öne çıktı.

9 10
Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum - Resim: 10

Yatırım fonları arasında yüzde 1,16 getiri sağlayan "Fon Sepeti Fonları", Mayıs ayının ikinci haftasında yatırımcısına en fazla kazancı sağlayan kategori oldu.

10 10
Yatırım araçları