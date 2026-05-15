Bu hafta hangi yatırım kazandırdı? Altın, dolar, euro ve borsada son durum
Mayıs ayının ikinci haftasında finans piyasaları sert dalgalanmalara sahne oldu. Borsa İstanbul ve altın fiyatlarında belirgin düşüşler kaydedilirken, haftayı sınırlı kazançla kapatan nadir yatırım araçları dolar ve fon sepeti fonları oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı bir önceki hafta kapanışına oranla yüzde 4,61 değer kaybederek tamamladı.
Hafta boyunca 14.265,67 puan ile 15.204,92 puan arasında geniş bir bantta hareket eden endeks, haftalık kapanışını 14.367,60 puandan yaptı. Yatırımcısının satış ağırlıklı bir seyir izlediği borsada, geçtiğimiz haftanın kazanımları bu hafta yerini kayba bıraktı.
ALTIN YATIRIMCISI BU HAFTA ÜZÜLDÜ
Kıymetli maden piyasasında da bu hafta düşüş eğilimi hakimdi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 4,16 oranında azalarak 6 bin 630 liraya kadar geriledi.
Cumhuriyet altını ise yüzde 4,14’lük bir düşüşle 44 bin 671 liradan alıcı buldu.
Çeyrek altın fiyatlarındaki geri çekilme de benzer bir ivme gösterdi. Geçtiğimiz hafta sonu 11 bin 588 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,16 azalışla 11 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti.
DOLAR YÜKSELDİ EURO GERİLEDİ
Döviz kurları haftayı farklı grafiklerle kapattı. ABD doları, diğer yatırım araçlarının aksine haftayı yükselişle tamamlayan sınırlı araçlardan biri oldu ve yüzde 0,39 artışla 45,5440 lira seviyesine ulaştı.
Euro ise doların aksine değer kaybetti. Euro, haftalık bazda yüzde 0,81 oranında azalış göstererek 53,0320 liraya geriledi.
HAFTANIN ŞAMPİYONU FON SEPETİ OLDU
Yatırım fonları kategorisinde genel toplamda yüzde 0,03 oranında küçük bir değer kaybı yaşanırken, emeklilik fonları haftayı yüzde 0,10 oranında değer kazancıyla kapattı.
Fon piyasasının alt kategorileri incelendiğinde ise haftanın en çok kazandıran yatırım aracı öne çıktı.
Yatırım fonları arasında yüzde 1,16 getiri sağlayan "Fon Sepeti Fonları", Mayıs ayının ikinci haftasında yatırımcısına en fazla kazancı sağlayan kategori oldu.