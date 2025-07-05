Bu hafta nereye yatırım yapan kazandı? Tüm rakamlar ortaya çıktı!
Borsa İstanbul, haftalık performansıyla tüm yatırım araçlarını geride bırakarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altın ve Euro da değer kazanırken, dolar yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. İşte hisse senedi, döviz ve altındaki son durum ve rakamlarla haftanın kazananları…
Yatırım araçlarının haftalık bazdaki getirileri karşılaştırıldığında, Borsa İstanbul dikkat çeken bir yükselişe imza attı.
BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.450,80 puanı ve en yüksek 10.379,27 puanı görürken, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 9,26 artışla 10.275,75 puandan tamamladı.
Bu oranla Borsa, haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
ALTIN GÜVENİ TAZELEDİ
Geleneksel yatırım araçlarından olan altın da yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 1,62 artarak 4 bin 267 liraya yükseldi.
Aynı dönemde Cumhuriyet altını yüzde 1,31 değer kazanarak 28 bin 754 lira, çeyrek altın ise yüzde 1,32’lik yükselişle 7 bin 126 lira seviyesine çıktı.
DOLAR DÜŞTÜ, EURO DEĞER KAZANDI
Döviz cephesinde yatırımcılar karmaşık bir tabloyla karşılaştı. ABD doları haftayı yüzde 0,13’lük düşüşle 39,8360 lira seviyesinde kapatırken, Euro yüzde 0,35 yükselişle 46,9920 liraya çıktı.
Bu hafta yatırım fonları yüzde 2,95, emeklilik fonları ise yüzde 4,29 oranında değer kazandı. Yatırım fonları içerisinde en çok kazandıran kategori ise yüzde 8,32 ile hisse senedi fonları oldu.