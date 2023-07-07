Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı?

BIST 100 endeksi, en düşük 5.867,23 ve en yüksek 6.223,26 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,43 artarak 6.187,09 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 değer kazancıyla 1.615 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,43 artışla 10.820 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.637 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.649 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 değer kazancıyla 26,0470 liraya yükselirken, avro yüzde 0,15 kayıpla 28,4490 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,11, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,30 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,67 ile "Hisse Seenedi Fonları" oldu.