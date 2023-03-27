Bu hisseler halka arz sonrası tavan yapmaya devam ediyor
Borsada işlem görmeya başladıktan sonra günlerdir tavan yapmaya devan eden hisseleri 27 mart 2023 itibariyle derledik. İşte ayrıntılar...
#AKFYE 16 Mart Perşembe günü borsa istanbul'da işleme başlayan Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) 8.işlem gününe tavandan 70.230.000 lot alım emriyle başladı.
Bildiğiniz üzere Akfen Yenilenebilir Enerji;
Hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi alanında yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmektedir.. Yenilenebilir enerji projelerinin hem geliştirme aşamasında hem de lisanslamaya gerek duymadan, inşaat ve işletme aşamasına kadar tecrübesiyle kendini kanıtlamış olan Akfen Yenilenebilir Enerji, sade ve verimli organizasyon şemasıyla maliyet kontrolüne güçlü bir şekilde odaklanmış durumdadır.
#GOKNR 9 Mart Perşembe Günü borsamizda işleme başlayan Göknur Gıda (GOKNR) 13. gününe %+3.4 seviyesinden ve 25.32 TL fiyatı ile başladı.
1993 senesinde kurulan Göknur Gıda'nın ürün portföyünün yüzde 68'i konsantrelerden oluşmaktadır. Geriye kalan yüzde 13'lük kısımı ise meyve suları, yüzde 6'sını püre konsantreler ve püreler, yüzde 1'ini de sofralık meyve ve sebze oluşturmaktadır.
Günlük yalaşık olarak 7 bin 200 ton meyve işleme, 1.000 ton civarında şişeleme ve 510 tona yakın taze meyve paketleme kapasitesine sahiptir.
Kaynak: halkaarz.net