Bu hisseler halka arz sonrası tavan yapmaya devam ediyor

#AKFYE 16 Mart Perşembe günü borsa istanbul'da işleme başlayan Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) 8.işlem gününe tavandan 70.230.000 lot alım emriyle başladı.

Bildiğiniz üzere Akfen Yenilenebilir Enerji;

Hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi alanında yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmektedir.. Yenilenebilir enerji projelerinin hem geliştirme aşamasında hem de lisanslamaya gerek duymadan, inşaat ve işletme aşamasına kadar tecrübesiyle kendini kanıtlamış olan Akfen Yenilenebilir Enerji, sade ve verimli organizasyon şemasıyla maliyet kontrolüne güçlü bir şekilde odaklanmış durumdadır.